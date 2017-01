Após polêmica, fotógrafo divulga foto oficial de Temer

O fotógrafo responsável pela foto oficial do presidente Michel Temer, Orlando Brito, divulgou onotem (25) a versão definitiva do retrato que deverá ser adotado pelo governo em todas as repartições federais. Mais cedo, o publicitário Elsinho Mouco também havia divulgado uma foto, mas o Planalto informou que era uma versão “preliminar”. O Planalto não deu prazo para a definição final. A primeira versão, divulgada pelo publicitário, tinha um recorte visível na montagem da imagem do presidente com céu azul e a bandeira do Brasil. Na nova versão, além do recorte ter sido solucionado, a imagem também foi tratada.

Diferentemente das fotos oficiais anteriores dos presidentes, desta vez foi feita uma montagem, com um céu azul e a bandeira do Brasil também em destaque. Nas redes sociais, internautas não perdoaram a montagem, principalmente pela falta de acabamento, e o presidente virou algo de memes.

A faixa usada por Temer, que aparece na foto visivelmente envelhecida e com menos detalhes da que foi usada pela ex-presidente Dilma Rousseff, é considerada a mais histórica. Quando presidente, a petista mandou fazer uma faixa nova. A que Temer usa na foto é a mesma que aparece no peito do ex-presidente Lula no retrato oficial do segundo mandato. A faixa não está do lado avesso, ressaltou Brito, lembrando que ela é muito antiga e, por isso, tem as cores menos vibrantes.

Em setembro, após efetivar-se na Presidência com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Temer disse em entrevista que fotos oficiais em repartições públicas eram um "culto à personalidade" incompatível com a democracia.

— Sou meio contra pôr meu retrato nas repartições. Primeiro porque toda vez que vejo um retrato meu na parede parece que eu já morri (gargalhadas). Porque é um culto à personalidade que não é compatível com a democracia — declarou Michel Temer em 11 de setembro.