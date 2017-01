Menino de 11 anos morre em queda do 20º andar de prédio no Horto Florestal

Um garoto de 11 anos morreu em uma queda do 20º andar do edifício Mansão Torre do Horto, localizado na avenida Waldemar Falcão, no bairro do Horto Florestal, na noite desta quarta-feira (25). Segundo testemunhas, o menino estava com apenas uma funcionária da casa.

Os pais da criança não estavam em casa no momento do acidente. Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para investigar as causas do ocorrido. Ainda de acordo com testemunhas, o apartamento tinha rede de proteção. O caso vai ser investigado pela 6ª Delegacia Territorial.