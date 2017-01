A cantora Maria Bethânia, que está há três anos sem lançar álbum feito em estúdio, se prepara para gravar novo trabalho, que vai suceder "Meus quintais", de 2014. A baiana prevê que o 54º álbum da carreira seja gravado e lançado em 2017.

A expectativa é que Bethânia inclua no trabalho músicas contemporâneas, uma vez que ela já vem gravando singles com toques mais modernos, principalmente quando acompanhada do guitarrista Pedro Sá e do baterista Guilherme Kastrup.