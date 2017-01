Eures Ribeiro é eleito presidente da UPB após vencer prefeito de Euclides da Cunha

O prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro (PSD), foi eleito, no final da tarde desta quarta-feira (25), presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB). O ex-deputado estadual, que comanda o Executivo lapense pelo segundo mandato, tinha o apoio dos partidos que compõem a base aliada do governador Rui Costa (PT) e era considerado o candidato da situação.

Eures obteve 206 votos, frente a 139 votos do adversário, o prefeito de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro (PDT) - a eleição somou ainda 41 abstenções. A disputa pela UPB em 2017 ficou marcada pelo empenho de dois polos políticos bem distintos na Bahia.

De um lado, o governador Rui Costa com apoio a Eures. Do outro, o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), que declarou apoio ao candidato de oposição Luciano Pinheiro. A vitória de Eures confirma o favoritismo frente ao apoio dos partidos que congregam o maior número de prefeituras no Estado: PSD e PP, legendas que integram a base aliada do governador Rui Costa.