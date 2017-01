Grupo faz protesto e reivindica que Marisa Letícia seja internada em hospital do SUS

Um grupo realizou um protesto na tarde desta quarta-feira (25), em frente ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde a ex-primeira-dama Marisa Letícia está internada após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico.

Com cartazes e fotos do ex-presidente Lula vestido de presidiário, o grupo reivindicou que Marisa fosse transferida para um hospital do Sistema Único de Saúde (SUS). O Sírio Libanês é um dos maiores hospitais do país, tido como referência para diversas especialidades.

Dona Marisa foi submetida a uma nova avaliação para controlar um sangramento cerebral na manhã desta quarta (25). Ela passou por um procedimento de cateterismo, continua em coma induzido e respira com ajuda de aparelhos.