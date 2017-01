Operação Eficiência: Com Eike foragido, Interpol recebe alerta de extradição

Considerado foragido após não ser encontrado em casa na manhã desta quinta-feira (26), durante a operação Eficiência, deflagrada pela Polícia Federal, o empresário Eike Batista foi colocado na “difusão vermelha” da Interpol.

Segundo o advogado de Eike, ele está fora do país. O empresário é alvo de mandado de prisão preventiva, acusado de ocultar R$ 100 milhões no exterior para o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB) e de fazer pagamentos de propina ao ex-gestor.

Segundo informações da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, com a difusão vermelha é um tipo de alerta emitido pelas autoridades judiciais de um país integrante da Interpol para que a pessoa procurada seja extraditada de qualquer local onde esteja. Cerca de 191 países compõem a Organização Internacional de Polícia Criminal.