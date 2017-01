O governo contra 200, 300 ligeirinhos

Acirrou-se a batalha entre a prefeitura e os ligeirinhos, que fazem transporte clandestino de passageiros competindo com a frota regular de ônibus. Um dos motoristas, em entrevista ao repórter Paulo José, do Acorda Cidade, disse que eles são entre 200 e 300. Praticamente o mesmo número da frota de ônibus das duas empresas concessionárias, anunciada como 272 no início do contrato.

Por aí se vê o tamanho da encrenca. Cabe ao governo zelar pela legalidade e aparentemente ele vem se empenhando nisso, mas o problema só faz crescer.

Em suas intervenções sobre o assunto o secretário Pedro Boaventura sempre ressalta riscos que os passageiros estariam correndo ao utilizar o clandestino para se locomover pela cidade.

Ontem mesmo, quando o aperto da fiscalização gerou protestos dos clandestinos, Boaventura declarou ao citado Paulo José: “Nós estamos aqui para cumprir a lei, para proteger o cidadão e a cidadã feirense desse tipo de transporte ilegal e que não presta nenhuma segurança para os usuários”. Por diversas vezes o governo já fez associação dos clandestinos com a criminalidade, apontando um histórico de motoristas com passagens pela polícia.

Os clandestinos, por sua vez, acusam a prefeitura de estar sendo conivente com uma ilegalidade, porque policiais estariam atuando na fiscalização. O secretário responde que a prefeitura contratou, por licitação, uma empresa para prestar o serviço.

O certo é que ontem teve até tiro. Os clandestinos distribuíram vídeos mostrando um dos seus baleado; e um carro perfurado por bala. Dizem que um policial da fiscalização fez os disparos. O pessoal do secretário Boaventura disse a ele que o tiro partiu “do outro lado”. E que os clandestinos mostravam ostensivamente o revólver em atitude desafiadora.

O trágico é que o acirramento da batalha governo x ligeirinhos traz riscos para o usuário, mas mesmo assim, as pessoas seguem se arriscando. Porque não podem se dar ao luxo de esperar pelo “devagarzão”. A frota de ônibus é reduzida demais, os intervalos entre um e outro são longos demais, a espera no ponto é longa demais. E neste caso foi a prefeitura que quis assim, ao publicar as normas do edital da concessão, com uma grande parte das linhas servidas por um ou dois ônibus.