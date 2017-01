Juazeiro: Homem tem carro amassado após ação de bode 'alpinista'

Um proprietário de um carro em Juazeiro, no sertão do São Francisco, tomou um susto na manhã desta quinta-feira (26). O homem se deparou com uma espécie de "bode alpinista". Após ser avisado por um amigo, o juazeirense se deparou com o caprino no teto do veículo. Segundo Fábio Ramon, dono do carro escalado, o fato ocorreu por volta das 8h, na Rua das Algarobas, perto do centro da cidade.

Ramon disse que o animal “andou muito” até chegar ao local. O responsável pelo animal, segundo ele, não foi encontrado. "Fui investigando de onde ele [o bode] tinha saído, e encontrei a casa do dono. Só que ele não estava lá. Provavelmente, vou ter que arcar com todo prejuízo. Pra mim, falta fiscalização da prefeitura com esse tipo de coisa", relata ao Bahia Notícias ao afirmar que o proprietário do animal é uma pessoa pobre. Ramon disse ainda que já levou o carro a uma oficina, e ainda não tem ideia de quanto vai ter de gastar no reparo.