Salvador: Polícia acredita que queda de criança do 20ª andar foi acidente

O apartamento no 20ª andar de um prédio de luxo, no bairro do Horto Florestal, em Salvador, de onde um garoto de 11 anos caiu e morreu na noite desta quarta-feira (25), estava em reforma. A informação foi divulgada por Maria Adail, titular da 26ª Delegacia Territorial (DT/Brotas), que diz que a principal hipótese da tragédia é de que se trata de um acidente.

"Uma colega do DHPP [Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa] esteve lá no local ontem [quarta] e fez o levantamento com a perícia. Tudo indica que realmente foi acidente, uma tragédia. Infelizmente, parece que o prédio estava passando por reforma, o apartamento também. A janela tinha um pedaço sem a rede, a criança foi olhar e aconteceu", relata.

Conforme vizinhos ouvidos pela reportagem, a criança estava em casa com a babá e a irmã. Os pais, que são médicos, estavam trabalhando. A mãe estava no estado de Sergipe e o pai em Salvador.

O corpo de João Vitor foi liberado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), em Salvador, no início da manhã desta quinta-feira.

O sepultamento está marcado para às 16h, no Cemitério Jardim da Saudade. O caso ocorreu por volta das 18h de quarta-feira, na Mansão Torre do Horto, localizada na Rua Waldemar Falcão, no bairro de Brotas.