Turistas filmam e xingam refugiado se afogando no Canal de Veneza; cenas fortes

A terrível cena registrada por turistas na Itália, de um refugiado africano se afogando no Grande Canal de Veneza, enquanto dezenas de turistas observavam sem oferecer ajuda e o filmavam com seus celulares, foi publicado no canal de vídeo do You Tube. O refugiado se cahamava Pateh Sabally, tinha 22 anos, é da Gâmbia e deixou seu país há dois anos para viver na Itália.

O mais absurdo, é que enquanto o homem se afogava as pessoas ficaram gritando: "Deixe ele morrer". "Vá em frente, volte para casa". "Estúpido!". Dino Basso, chefe da associação italiana de salva-vidas, criticou a falta de humanidade das pessoas. " Algo mais poderia ter sido feito para salvá-lo", lamentou.