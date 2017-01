Ajufe sugere Moro e outros 29 juízes para vaga de Teori Zavascki no Supremo

O nome do juiz federal Sérgio Moro foi sugerido pela Associação dos Juízes do Brasil (Ajufe) para a vaga do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, vítima de um acidente de avião.

A lista, que traz também os nomes de outros 29 juristas, será submetida aos membros da Ajufe, que escolherão três indicados. No início da próxima semana, a lista com os três mais votados será apresentada pelo presidente da Ajufe, Roberto Veloso, ao presidente Michel Temer. Na prática, Temer não tem obrigação de aceitar qualquer indicação externa para a vaga. Mas o movimento da Ajufe tem peso político para influenciar a escolha.

A lista tem os seguintes nomes: Alexandre Vidigal de Oliveira, Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, Cássio Murilo Monteiro Granzinoli, Dirley da Cunha Júnior, Edilson Pereira Nobre Júnior, Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia, Eurico Zecchin Maiolino, Fausto De Sanctis, Fernando Quadros da Silva, Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Iorio Siqueira D’Alessandri Forti, João Pedro Gebran Neto, Jorge Antônio Maurique, José Valterson de Lima, Leandro Paulsen, Liliane Roriz (desembargadora federal do Rio, Luiz Alberto Gurgel de Faria, Luiz Claudio Flores da Cunha, Luiz Fernando Wonk Penteado, Marcelo da Costa Bretas, Maria Isabel Gallotti, Mauro Luiz Campbell Marques, Nefi Cordeiro, Nino Oliveira Toldo, Paulo Afonso Brum Vaz, Paulo de Tarso Sanseverino, Paulo Sérgio Domingues, Reynaldo Soares da Fonseca, Sérgio Fernando Moro e Walter Nunes da Silva Júnior.