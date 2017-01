Polícias Civil, Técnica, Federal e Rodoviária intensificam combate a entrada de drogas e armas na BA

Com o objetivo de combater o tráfico de drogas, armas, roubos e contrabando pelas vias marítima, aérea e terrestre no período que antecede o Carnaval, e durante a folia, em Salvador, o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil, deu inicio, na quinta-feira (26), a uma série de operações.

Batizadas de “Pista Limpa”, “Céu Azul” e “Correspondência Legal”, as ações são realizadas no Terminal Marítimo de São Joaquim (ferry boat), nas rodovias Estrada do Coco, BR-324, BR-116/Norte e BR-116/Sul, em Feira de Santana, no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães e no centro de triagem de encomendas dos Correios.

O local escolhido foi o ferry boat, onde cerca de 60 veículos e 180 pessoas foram abordadas na chegada ao terminal. “Essa ação tem como principal foco impedir a entrada de drogas, armas e contrabando no estado”, explicou o coordenador da Delegacia de Narcóticos, do Draco, delegado André Garcia.

Nessa primeira ação, um carro com suspeita de chassis adulterado foi apreendido e encaminhado para o pátio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

As ações são realizadas em conjunto com as polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF), e contam ainda com os cães farejadores da Coordenação de Operações Especiais (COE), da própria Polícia Civil, e uma unidade móvel do DPT, que analisa em poucos minutos as possíveis drogas encontradas ao longo da operação.