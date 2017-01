Salvador: Menino de 1 ano morre em incêndio provocado pela namorada da mãe

Um bebê de um ano morreu na noite desta quinta-feira (26) em um incêndio provocado pela namorada da mãe da criança, na Rua da Prefeitura, em Periperi. Segundo informações da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (18ª CIPM), a mãe de Gabriel Santos do Rosário, Maraiza dos Santos do Rosário, 31 anos, teve um desentendimento com a namorada, Ana Cristina Menezes Lima, 48 anos – de acordo com a polícia, Maraiza não queria prosseguir com o relacionamento e Ana Cristina não aceitava o término.

Após a discussão, Maraiza saiu de casa com a criança, e mais tarde, entregou Gabriel à sua filha de 9 anos, para que ela levasse o menino de volta para a casa. Na residência, Ana Cristina deixou Gabriel em um colchão ateou fogo no quarto e trancou a porta, o que impediu que os vizinhos conseguissem salvar a criança.

Os moradores do entorno tentaram linchar Ana Cristina, que foi resgatada por uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO). Ela foi encaminhada ao Hospital do Subúrbio e, na sequência, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi presa em flagrante. A mãe da criança também foi levada ao DHPP, para prestar depoimento.