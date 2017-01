Pai de menina Gabrielle, desaparecida há 1 semana, apela para encontrar filha

Familiares de uma menina desaparecida em Feira de Santana continuam fazendo apelos para encontrar a garota.

Caso Gabrielle Gomes Santana, de sete anos, não seja encontrada até este sábado (28), parentes dela farão uma nova caminhada pelas ruas da cidade. Ontem (26), uma caminhada levou centenas de pessoas até as imediações da prefeitura.

Munidos de cartazes e faixas, as pessoas pediam solidariedade para achar a garota. De acordo com Joilson Santana, pai da menina, Gabrielle não tinha costume de sair para locais distantes da residência onde moram.

"Ela não era de sair, e a gente acredita que vamos encontrar", disse.

A garota foi vista pela última vez no sábado (21) no conjunto Solar da Princesa, no bairro Gabriela, onde mora com a família há dois anos. Segundo o pai, o caso tem mobilizado os moradores da cidade.

"A gente está contando com muita gente. Ela vai voltar. Enquanto isso, a gente vai orando e pedindo a Deus", declarou. Quem tiver informações da garota pode entrar em contato com os números 75 9 9270 9705 e 75 9 8137 7913, ou para a Polícia Civil de Feira de Santana, que atua no caso.