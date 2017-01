Temer diz que duplicação entre Feira e Alagoinhas começa em fevereiro

O prefeito José Ronaldo de Carvalho e o seu vice, Colbert Martins Filho, estiveram nesta quinta-feira (26) em audiência no Palacio da Alvorada, em Brasília, com o presidente Michel Temer. No encontro, os dirigentes do município de Feira de Santana fizeram reivindicações relacionadas a rodovias federais que cortam a cidade e também ao anel rodoviário local, a avenida Eduardo Froes da Mota.

Ronaldo pediu “atenção especial” a Temer quanto a duplicação da rodovia que liga Feira de Santana a Serrinha (o que inclui o trecho oeste da avenida de Contorno), e também da BR 101, trecho entre esta cidade e Alagoinhas. O setor oeste da Contorno envolve o percurso entre o bairro Cidade Nova e o hotel Pousada da Feira.

Segundo a prefeitura, o presidente Temer se mostrou “bastante interessado” em dar encaminhamento a essas demandas e, “no caso de uma delas, resolveu atender de imediato”, afirmando que a ordem de serviço da duplicação da 101 entre Feira e Alagoinhas será dada para que os trabalhos comecem em fevereiro.

Esta intervenção, na realidade, deveria ter iniciado há um bom tempo, visto que a licitação para contratação da empresa responsável pela obra ocorreu três anos atrás, ainda na gestão da presidente Dilma Rousseff.

Quanto a duplicação da rodovia Feira-Serrinha, contemplando também trecho do anel rodoviário feirense, o presidente disse que determinará estudos sobre o assunto, que já é outra pauta antiga em Brasília. Ronaldo deixou Brasília ontem mesmo, ao lado de Colbert, ambos otimistas.

“Vejo que o presidente está muito interessado nas causas de Feira de Santana e sua região. Me sinto esperançoso e motivado para retomar essas lutas com todo o vigor e creio que teremos resultados”, disse o prefeito. Colbert Filho, que é do PMDB, mesmo partido de Temer, comentou que “a audiência mostrou que nós podemos contar com o presidente e que algumas coisas que ficaram paradas no tempo podem ser viabilizadas agora”.

Acompanharam a audiência de Ronaldo e Colbert com o presidente da República o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o deputado federal Lúcio Vieira Lima, irmão de Geddel Vieira Lima.