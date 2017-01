Cantor Beto Barbosa é preso após confusão em supermercado; veja vídeo

O cantor Beto Barbosa foi preso na manhã desta sexta-feira (27) após uma confusão num supermercado de Fortaleza, no Ceará. De acordo com informações do jornal Tribuna do Ceará, o músico de 61 anos reagiu após policiais militares darem voz de prisão.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a prisão do cantor e disse que ele se desentendeu com um segurança do supermercado. "A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), informa que a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) foi acionada para uma ocorrência envolvendo o cantor Beto Barbosa.

O artista se desentendeu com o segurança de um supermercado localizado na Praia de Iracema. Ambas as partes foram encaminhadas para o 2º Distrito Policial para esclarecimentos sobre o fato. O caso ocorreu por volta de 8h20min desta manhã (27)", afirma o texto.

Um vídeo foi gravado no momento em que Beto Barbosa é algemado pelos policiais. "O que foi que eu fiz pra ser algemado? Eu só disse que não era vagabundo", grita o cantor, que declarou que sua prisão "vai dar problema grande no país". Veja: