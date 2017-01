Suspeito de tráfico de drogas é preso com mais de R$ 30 mil na Bahia

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso com mais de R$ 30 mil na quinta-feira (26), no município de Juazeiro, no norte da Bahia. De acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira (27), pela Polícia Militar, o suspeito foi surpreendido por agentes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT/Rondesp Norte), após denúncias.

Segundo a PM, o homem foi interceptado pelos policiais no momento em que passava de carro pelo bairro Pedro Raimundo. Após a abordagem, ele levou os agentes até uma casa em construção, localizada na mesma rua, onde escondia boa parte do dinheiro em um buraco. Em seguida, foi com os policiais até a casa onde morava, também na mesma localidade. No local, estavam a mulher do suspeito e um outro homem.

Conforme a PM, ao todo, foram encontrados nas duas casas e no carro, um revólver calibre 38, diversas munições, drogas, três balanças eletrônicas, três celulares, embalagens para comercializar droga, como plástico, e a quantia de R$ 30.790 mil em espécie.

A PM informou que o suspeito confessou aos policiais que vendia drogas na cidade. Ainda de acordo com a polícia, o homem contou também que, há cerca de um ano, tinha um comparsa, que foi preso pela Rondesp em 2016 e atualmente se encontra preso no Conjunto Penal de Juazeiro. O suspeito, a mulher dele e o outro homem foram detidos e levados para a Delegacia de Juazeiro, junto com os materias apreendidos.