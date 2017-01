Inscrições para o Sisu encerram neste domingo; resultado sai na segunda

O período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) chega ao fim neste domingo (29), às 23h59 do horário de Brasília. O prazo acabaria na sexta (27), mas como muitos candidatos relataram dificuldades no sistema, o Ministério da Educação decidiu prorrogar o período.

Ainda assim, o resultado será divulgado nesta segunda-feira (30). Os candidatos aprovados terão de 3 a 7 de fevereiro para a realização das matrículas. Para participar do processo de seleção, o estudante não pode ter zerado qualquer uma das provas ou a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O sistema vai selecionar candidatos para 238.397 vagas de graduação em 131 instituições públicas.