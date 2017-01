Marqueteiros pretendem revelar envolvimento de Dilma na Lava Jato, diz revista

Interessados em fazer delação premiada, os marqueteiros Duda Mendonça e João Santana pretendem revelar a participação da ex-presidente Dilma Rousseff em esquemas de corrupção investigados.

De acordo com a revista Veja, Santana e a esposa, Mônica Moura, acusam Dilma de vazar informações sigilosas sobre o andamento da Lava Jato, a fim de atrapalhar os avanços da operação. O casal, assim como Mendonça, atuou em diversas campanhas petistas entre 2002 e 2014.

Ainda segundo a publicação, os dois publicitários pretendem contar em detalhes como receberam caixa dois da Odebrecht em contas no Brasil e no exterior. Enquanto Mendonça ainda tenta fazer um acordo de delação, Santana e Moura já estão na fila de espera do Ministério Público Federal.