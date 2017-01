Ivete confirma que vai sair sem cordas no Carnaval de Salvador

Depois de fazer suspense, Ivete Sangalo confirmou que vai puxar o trio sem cordas na quinta-feira do Carnaval de Salvador. A informação foi dada durante o seu show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), no sábado (28). No último ano, a cantora já havia arrastado a pipoca no Campo Grande. O segundo show com o repertório do seu DVD gravado em Trancoso levou uma multidão para a Concha. Ivete contou com participações especiais de Saulo e Gilberto Gil.

Na sexta-feira (27), a cantora — que só desfila no Carnaval soteropolitano em apenas dois dias —, afirmou que o tempo reduzido de aparições não foi cansaço. "É sinal de que eu tenho outros planos. Eu sou homenageada do Grande Rio este ano, então tive que conciliar as duas coisas. Como é algo que vai exigir muito do meu emocional, acabei optando por me dedicar mais ativamente à escola, mesmo que o Carnaval de Salvador seja importantíssimo para mim", declarou.