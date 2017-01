Apenas no sábado, Salvador e Região Metropolitana têm 13 mortes, diz SSP

Um boletim divulgado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) chamou a atenção pelo número de mortes apenas no último sábado (28) em Salvador e Região Metropolitana. De acordo com o órgão, treze pessoas foram assassinadas. A maioria dos crimes aconteceu em cidades como Camaçari, Lauro de Freitas, São Sebastião do Passé e Simões Filho.

Houve ainda duas tentativas de homicídio, entre elas, está a o policial militar Herlen dos Santos Mota, de 28 anos. Ele foi baleado com cinco tiros quando atendia uma denúncia de som alto em Pitanguinha, no CIA 1, por volta de 0h40. O agente foi atingido na região do braço e do tórax e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Já na capital baiana, as mortes aconteceram nos bairros de São Cristóvão, Ribeira, Fazenda Grande II, Federação e Jardim Armação. Durante a noite, uma outra tentativa de homicídio foi registrada na Avenida Tancredo Neves por volta das 19h20, próximo a uma loja de materiais de construção.