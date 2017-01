Homem mata mulher, enterra o corpo e joga concreto na cova, diz polícia

Um homem de 46 anos foi preso na manhã de sábado (28) suspeito de matar a mulher a facadas e depois enterrar o corpo dela no quintal da casa onde moravam, no município de Ilhéus, no sul da Bahia. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito ainda jogou concreto sobre a cova onde estava a vítima. Segundo a PM, o crime foi descoberto depois que vizinhos do casal viram o homem cavar o buraco e acionaram a polícia.

Agentes da 68ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram no imóvel e o suspeito alegou que havia jogado concreto no quintal porque iria construir um banheiro, mas depois entrou em contradição e confessou o crime.

Segundo a polícia, ele não explicou a motivação do assassinato. Conforme a PM, os vizinhos que denunciaram o suspeito contaram que ele e a mulher costumavam discutir muito, e que ele batia nela durante as brigas. O homem foi conduzido para a 7ª Coordenação de Polícia Civil do Interior (Coorpin/Ilhéus), onde está à disposição da Justiça.

O corpo da vítima, segundo informações do G1, foi removido da cova e levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus, onde será periciado.