Dois homens morrem em confronto com a polícia no Novo Horizonte

Na noite de ontem (28), dois homens morreram em troca de tiros com a Polícia Militar (PM), no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana.

De acordo com as informações da PM, o confronto aconteceu por volta das 23h, quando a Rondesp Lest foi informada que um veículo modelo Hilux, cor prata, tinha sido roubado no município de Serrinha e os assaltantes seguiam na direção de Feira de Santana.

Quando se aproximou do bairro Novo Horizonte, o condutor da Hilux perdeu o controle do carro e capotou. Os dois homens que estavam a bordo do veículo trocaram tiros com a guarnição e foram atingidos.

Eles foram socorridos para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiram e morreram. Um dos homens foi identificado como Whashington do Carmo Ferreira, o outro permanece, até o momento, sem identificação.