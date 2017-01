A ausência de uma matéria no Jornal Nacional sobre a morte de Russo, no último sábado (28), irritou telespectadores da Rede Globo. O contrarregra trabalhou na emissora por 46 anos e participou de vários programas de auditório.

Apesar de não falar da morte do ex-funcionário, o telejornal dedicou uma matéria em homenagem ao ator britânico John Hurt, aos 77 anos, que morreu no mesmo dia. A situação se tornou polêmica nas redes sociais. “Falta de respeito”, disse uma usuária do Twitter.