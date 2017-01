ComeÃ§am nesta segunda (30), inscriÃ§Ãµes para professor estagiÃ¡rio de prÃ©-vestibular gratuito

A Secretaria de Desenvolvimento Social abriu inscrições para seleção de “professor estagiário” de alunos da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) do quinto ao sétimo semestre dos cursos de graduação, para o curso Pré-Vestibular Cidadão.

As inscrições serão realizadas no período de 30 de janeiro a 17 de fevereiro, na Propaae/Uefs. As vagas são destinadas apenas para os estudantes de licenciatura. A seleção constará de duas etapas, ambas eliminatórias: análise curricular e avaliação de aula expositiva.

Os currículos deverão ser apresentados, acompanhados de guia de matricula 2016.1 até o dia 22 de fevereiro, na sede do curso, anexo da Igreja Avivamento Bíblico, na avenida Senhor dos Passos, 26, Centro, das 16h às 21h.

O resultado da primeira fase será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, no site ( www.feiradesantana.ba.gov.br ) até o dia 2 de março. A aula expositiva será realizada no período de 6 a 9 de Março, na sede do curso das 14h às 18h, aula expositiva.

As disciplinas são as seguintes: química, espanhol, matemática, geografia, física, redação, literatura, gramática, biologia, história geral e história do Brasil. Ao todo serão 11 vagas e outras 22 para o cadastro reserva.