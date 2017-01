AgÃªncia cria pacote de turismo para visitar locais da Lava Jato e trabalho de Moro

Uma agência de turismo do Paraná criou um novo pacote para atrair clientes, com rotas da Operação Lava Jato. O pacote leva pessoas para conhecerem os locais onde se desenrolam as investigações, em Curitiba.

De acordo com a coluna Mônica Bergamo, no roteiro, que dura cinco horas, os turistas são levados à Procuradoria-Geral da República e depois aos locais onde o juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal, passa horas de seu dia: a Universidade Federal do Paraná, "onde leciona", e a sede da Justiça Federal.

Os turistas também passeiam pela Polícia Federal e passam no Complexo Médico-Penal, "onde os investigados ficam presos". O tour, da Special Paraná, custa R$ 375 em "três vezes sem juros". Não estão incluídas "comidas nem bebidas".