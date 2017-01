Parlamento do Iraque impede entrada de americanos em retaliaÃ§Ã£o a decreto de Trump

O Parlamento do Iraque aprovou nesta segunda-feira (30) uma medida que impede americanos de entrarem no país, em retaliação ao decreto assinado por Donald Trump na última sexta-feira (27). A "medida de reciprocidade" , no entanto, não possui garantias de ter efeito prático. De acordo com a Associated Press, dois legisladores afirmaram que a medida é vinculante.

O chanceler Ibrahim al-Jaafari deve se reunir com o embaixador americadno em Bagdá para expressar descontentamento sobre as restrições. "Afirmamos o desejo do Iraque de fortalecer a parceria estratégica entre os dois países", diz nota enviada pela chancelaria iraquiana, segundo a Folha. Trump proibiu a entrada de cidadãos oriundos de sete países com maioria muçulmana: Irã, Iraque, Iêmen, Líbia, Síria, Sudão e Somália.