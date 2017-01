ConceiÃ§Ã£o do Almeida: Dois presos fogem de delegacia durante banho de sol

Dois presos fugiram, no domingo (29), da Delegacia de Conceição do Almeida, no Recôncavo Baiano. De acordo com a Polícia Civil, um deles foi recapturado na manhã desta segunda-feira (30). O outro continua foragido. Os dois estavam na delegacia à disposição da Justiça por serem suspeitos de roubos.

Segundo a polícia, eles aproveitaram o momento do banho de sol, serraram a grade próxima ao teto e pularam o muro da delegacia. Os dois são de Santo Antônio de Jesus, também no recôncavo, e foram presos após realizarem um assalto na BR-101, na altura de Conceição do Almeida.