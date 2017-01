Sedeso farÃ¡ campanha visando incentivar adesÃ£o a Tarifa Social da Coelba

A Secretaria de Desenvolvimento Social vai desenvolver uma campanha, a partir de fevereiro, para divulgar e incentivar as famílias de baixa renda a aderirem a Tarifa Social. O benefício que oferece desconto na conta de luz tem uma adesão baixa no município - apenas 9% já contam com o desconto na tarifa de consumo de energia elétrica.

Para assegurar o benefício é necessário ter o Número de Identificação Social (NIS) e comprovar renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. “O desconto na conta de luz para as famílias de baixa renda representa uma grande ajuda”.

A partir do próximo mês, a Sedeso vai fixar adesivos divulgando a campanha em locais de grande movimento, como os Cras, Creas, unidades de saúde e supermercados. As pessoas que ainda não possuem o NIS podem solicitar na sede do Programa Bolsa Família, apresentando os documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência.