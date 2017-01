Banhistas sÃ£o atacados por piranhas no rio SÃ£o Francisco, no norte da BA

Banhistas do Rio São Francisco relatam que foram atacados por piranhas no trecho do município de Casa Nova, norte da Bahia, distante cerca de 570 km de Salvador. Imagens feitas logo após os registros mostram vítimas com feridas nos pés.

Os moradores do município afirmam que os casos têm sido recorrentes. Não há informação de ataques com ferimentos graves.

A reportagem entrou em contato a prefeitura de Casa Nova, que informou, por meio de nota, que está analisando os ataques registrados na região e que pretende adotar medidas de segurança para evitar novos incidentes.