Turistas ficam presos em reservatÃ³rio do Sobradinho durante passeio de barco

Um barco com 95 passageiros ficou preso por cerca de quatro horas no reservatório de Sobradinho, no Vale do São Francisco da Bahia. O acidente ocorreu durante um passeio turístico conhecido como Vapor do Vinho, no último sábado (28). Não houve feridos.

Em nota, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) informou que o problema foi provocado por um defeito na eclusa e que o mesmo foi corrigido após uma intervenção realizada pela equipe de manutenção.

A companhia informou ainda que outras operações de eclusagem foram realizadas após a correção do defeito e não foram identificadas anormalidades. "Os equipamentos apresentam histórico de desempenho satisfatório, sem registro de ocorrências semelhantes", diz o documento.