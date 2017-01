Bahia de Feira: Jaelson Marcelino Ã© o primeiro tÃ©cnico a ser demitido no BaianÃ£o

O primeiro técnico já caiu após a primeira rodada do Campeonato Baiano. O clube agraciado com esse “título” foi o Bahia de Feira, que optou pela demissão de Jaelson Marcelino, nesta segunda-feira (30). A informação foi confirmada pelo presidente da agremiação, Thiago Souza. “Ele deixou o cargo à disposição e então preferimos trocar, pois ele não estava conseguindo fazer a equipe jogar da melhor maneira. Trocamos a tempo para se ter outro trabalho melhor”, explicou o dirigente, em entrevista ao Bahia Notícias.

Marcelino foi desligado do cargo depois de perder na estreia do estadual para o Vitória da Conquista por 1 a 0, no último domingo (29), fora de casa. Posteriormente, o treinador fez duras críticas ao elenco e disse que os atletas não estavam dando o melhor de si, tanto no jogo contra o Bode, quanto nos amistosos de pré-temporada.

Entretanto, o cartola tricolor garantiu que a declaração não influenciou na decisão da diretoria, que agora está avaliando as opções para assumir a vaga de técnico da equipe. No estadual, a segunda partida do Tremendão será neste domingo (5). No Joia da Princesa, o adversário será o Atlântico.