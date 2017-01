Prouni abre inscrições hoje; Bahia tem 13.049 bolsas

Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano passado e busca uma vaga no ensino superior em instituições privadas da Bahia já pode entrar na disputa pelas vagas a partir de hoje. É que estão abertas, desde a meia-noite, até 3 de fevereiro, as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni).

São 13.049 bolsas de estudo - entre integrais e parciais - em toda a Bahia para estudantes egressos de escola pública ou bolsistas em escolas particulares, pessoas com algum tipo de deficiência e professores da educação básica. Em Salvador, são 6.282 oportunidades em instituições privadas de ensino superior - mais de 2 mil bolsas a mais que o número oferecido no primeiro semestre de 2016.

Em todo o Brasil, o número de bolsas ofertadas é de 214.110, maior número de bolsas já oferecido desde 2004, quando o programa foi lançado. Na Bahia, serão 5.483 bolsas integrais e 7.566 parciais. A maior parte dessas bolsas está em Salvador, onde as vagas estão distribuídas em 126 cursos de 33 instituições.

Graças ao Prouni, a estudante Bruna Cajá, 19 anos, de Vitória da Conquista, vai ter uma nova oportunidade de tentar o curso dos sonhos. Bruna quer cursar Direito, mas como sua nota não foi suficiente para alcançar uma vaga através do Sisu - que divulgou os resultados ontem -, ela acabou sendo aprovada na sua segunda opção: História.

“Ainda estou aguardando a lista de espera, mas estou pensando em cursar História para não ficar parada”, conta ela. Se não conseguir na lista, ela pretende tentar Direito na Faculdade Independente do Nordeste (Fainor), que oferta 15 vagas, ou na Faculdade Santo Agostinho, que tem seis.

O site oficial do Prouni já permite a pesquisa de vagas por curso, instituição e município através do endereço prounialuno.mec.gov.br/consulta/publica . Já as inscrições devem ser feitas pelo portal siteprouni.mec.gov.br

Assim como no Sisu, para ter acesso ao site do programa, o candidato deve informar o número de inscrição e a senha usados no Enem de 2016. É possível escolher até duas opções de curso, selecionando a ordem de preferência.

O resultado da primeira chamada do Prouni será divulgado no dia 6 de fevereiro. No mesmo dia, começa o prazo para comprovação das informações. O período de apresentação dos documentos encerra no dia 13. O resultado da segunda chamada sairá no dia 20. Entre 20 e 24 de fevereiro, os candidatos aprovados devem comprovar informações.

A lista de espera do programa acontecerá apenas nos dias 7 e 8 de março. Os candidatos dessa fase deverão comparecer nos dias 13 e 14 de março para entregar as documentações necessárias.

Podem concorrer às bolsas os estudantes que ainda não têm diploma de curso superior e que tenham alcançado pelo menos 450 pontos na média global do Enem e não tenham zerado a redação. É preciso ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede particular.

Também é necessário comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio para ter direito à bolsa integral e de até três salários mínimos para a parcial. Podem participar ainda as pessoas com deficiência e professores do magistério da rede pública que integrem o quadro permanente da instituição e desejem fazer licenciatura. Nesse caso, não há requisitos de renda.