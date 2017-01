Apertem os cintos: os ônibus sumiram

O sistema de transporte público sempre foi um dos calcanhares de Aquiles, da cidade. Em um dos períodos a população chegou a ficar sem transporte e os "ligeirinhos" foram a salvação da roda de uma população que teve de se virar nos trinta para manter suas atividades. Ao final do governo Ronaldo surgiu a ideia do BRT - que vai se arrastando como pode - e a excelente troca de empresas que faziam o transporte coletivo com uma frota toda nova.

Ao longo deste período, notícias aqui e ali sugeriam que os empresários estavam insatisfeitos, que o rendimento não era o esperado. Depois, alguns veículos foram vistos em outras cidades, mas afirmou-se que era manutenção na distante São Paulo. O verdadeiro causador seria o transporte clandestino de passageiros, um problema nunca enfrentado verdadeiramente pelo governo, e que vai corroendo o lucro das empresas.

O fogo de monturo foi crescendo e, agora, vem a preocupante notícia que ao menos 50 ônibus foram tomados pelo Banco Mercedes por falta de pagamento. É uma situação gravíssima, pois, acredito que este número alto deve fazer falta na qualidade do serviço prestado e coloca sob risco o funcionamento do próprio resto do sistema.

A Prefeitura precisa dar uma resposta urgente à população, afinal, ela confiou no governo e a situação precisa ser colocada de forma transparente para a Sociedade. A retirada dos carros acrescenta mais um dilema: fortalece os "ligeirinhos". Retirados, corre-se o risco do caos; deixados, coloca-se em risco o retorno da empresa de ônibus, o BRT, e a viabilidade do sistema.