Otto Alencar, senhor do destino

Comandante do partido que elegeu a maior quantidade de prefeitos em outubro, fortalecido na reforma administrativa de Rui Costa e vencedor da eleição da UPB através do correligionário Eures Ribeiro, se o senador Otto Alencar conseguir destronar Marcelo Nilo (PSL) da presidência da Assembleia Legislativa e colocar na cadeira outro pessedista, Ângelo Coronel, chegará ao auge do poder paralelo que vem estabelecendo junto ao aliado PT.

Otto tem jurado fidelidade à aliança que governa o estado, mas se alcançar a direção da Assembleia acumulará mais cacife para definir o próprio destino em 2018 de maneira independente e terá muito mais peso na próxima sucessão estadual.

A bancada de oposição regida por ACM Neto já decidiu que apoia o candidato contra Nilo, já que este é tido como o candidato de Rui Costa.

Nilo e Coronel cantam vitória. O atual presidente conta no mínimo 36 votos. O outro diz que garantiu 34. Esta soma dá 70. O problema é que a Assenbleia Legislativa “só” tem 63 deputados.

Tem muita gente blefando, o que é um péssimo sinal para Nilo, que sempre venceu as seguidas eleições para presidir a Assembleia com facilidade.

Um voto que está garantido que Nilo perdeu é o do feirense Ângelo Almeida (PSB), que apressou-se em declarar-lhe apoio, mas nem vai mais votar. Perde — a princípio temporariamente — o mandato de suplente, porque o PDT presidido por Félix Mendonça Júnior, desafeto de Marcelo Nilo, ordenou que o seu deputado, Vítor Bonfim, peça exoneração do cargo de secretário de Agricultura, para votar em Ângelo Coronel. Um forte indicativo de que a disputa, quinta-feira (02) será voto a voto.