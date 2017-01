Programa Arte de Viver começa dia 6 de fevereiro

A primeira atividade deste semestre do grupo de oficineiros do Programa Arte de Viver, foi uma reunião de trabalho, no Centro de Cultura Maestro Miro, com as participações do presidente da Funtitec, Antônio Carlos Coelho, e do diretor de Cultura, José Augusto Oliveira.

As oficinas serão iniciadas no dia 6 de fevereiro. “Mas o nosso planejamento estratégico e objetivos para este ano foram discutidos neste encontro, que considero produtivo”, afirmou o presidente da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa.

Neste ano, mais de 1,6 mil pessoas, que formaram 65 turmas, se matricularam nas oficinas realizadas no Maestro Miro e outras mais de 400 participarão das atividades realizadas nos CEUs (Centros de Artes e Esportes Unificados), localizados na Cidade Nova, Aviário e Jardim Acácia.

O diretor de Cultura enfatizou que todas as oficinas são totalmente gratuitas. “A Prefeitura de Feira de Santana desenvolve um projeto inclusivista, voltado às camadas mais carentes da nossa comunidade. E os resultados tem sido excelentes”.

“Levar estas oficinas para bairros periféricos é uma maneira de valorizar os seus moradores, que participam ativamente das iniciativas”, afirmou o professor de dança popular, José Guedes, que trabalha no CEU do Aviário.

Os cursos oferecidos são nas áreas artísticas de dança – balé, salão e popular, jazz, street dance, do ventre; música - vilão, teclado e violino; teatro, coral, artes plásticas e capoeira, entre outras. São mais de 20 oficinas diferentes.