Em três meses obra do viaduto da Nóide Cerqueira progrediu 5%

Em novembro o governo do estado divulgava que “o viaduto para interseção da rodovia federal BR-324, sentido Salvador, com a Avenida Nóide Cerqueira, em Feira de Santana, está com mais de 60% da obra concluída”.

Ontem por meio da assessoria, a imprensa foi informada de que a Conder considera prontos 65% da obra.

Se continuasse a avançar neste ritmo levaria 21 meses, quase dois anos, para ficar pronta. Segundo a Conder, entretanto, o fim virá no segundo semestre.

A avenida Nóide Cerqueira foi inaugurada no ano eleitoral de 2014, no dia 28 de agosto. A falta do viaduto foi uma grande decepção, já que a finalidade era criar uma nova ligação com a BR 324 desafogando a região do viaduto do Cajueiro. O serviço ficou pela metade mas logo o estado providenciou o lançamento do edital de licitação para construir o viaduto e a ordem de serviço saiu em outubro do mesmo ano. Desde então a obra caminha lentamente.

Em 2015, o deputado Zé Neto anunciou que um acerto entre o estado e a Coelba “destravaria” os trabalhos.

Já em março de 2016, durante visita com a direção da Via Bahia, Zé Neto prometia entregar a obra até junho. Mas junho do ano passado.

O custo do viaduto é estimado pelo governo em cerca de R$ 11 milhões (os números têm variado um pouco conforme o tempo passa).

Nos últimos anos, para ficar só em alguns exemplos, o estado já inaugurou em Salvador uma ampliação da avenida Orlando Gomes, ao custo de R$ 160 milhões, a segunda etapa da Linha Vermelha, para desafogar o trânsito da região de Águas Claras e BR-324, ao custo de R$ 50 milhões, e, sem contar o metrô, realiza por etapas uma grande intervenção denominada Linha Azul, para interligar a orla com o subúrbio ferroviário, que inclui a construção de quatro túneis e tem custo de R$ 650 milhões.

Natural. O cidadão do interior é um subcidadão para os governos estaduais. E Salvador incha com os que para lá migram fugindo do desamparo.