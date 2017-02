Google toma da Apple posto de marca mais valiosa do mundo

Após cinco anos, a Apple - fabricante do iPhone - perdeu o primeiro lugar no ranking das marcas mais valiosas do mundo. O posto agora é ocupado pela Google, marca avaliada em 109,47 mil milhões de dólares, um crescimento de 24% em relação ao ano passado. A marca da maçã, agora na segunda posição, está estimada em 107,1 mil milhões de dólares, 27% a menos 27% que em 2016.

Os dados fazem parte do estudo Brand Finance Global 500, ranking desenvolvido com base em critérios como investimento em Marketing, lealdade dos consumidores, satisfação dos funcionários e reputação corporativa.

A terceira colocação é ocupada pela Amazon. A maior loja do comércio eletrônico do mundo manteve a mesma posição do ano passado, mas a sua marca apresentou um crescimento de 53% no período, passando a valer 106,39 mil milhões de dólares.

As primeiras posições do ranking são ocupadas, pela ordem, por AT&T, Microsoft, Samsung Group, Verizon, Walmart, Facebook e ICBC. Desta lista, os únicos estreantes no top 10 são o Facebook, que antes estava em 17º e subiu 82%, e o ICBC, que em 2016 estava em 13º lugar.

Em outra pesquisa, a Brand Finance identificou quais as marcas mais poderosas do planeta. Os resultados deste estudo levam em conta a contribuição do valor da marca para a receita total do negócio. Neste caso, o primeiro lugar é da fabricante de brinquedos Lego, segudia por Google, Nike, Ferrari e Visa. A Disney, primeiro lugar em 2016, caiu para o sexto lugar neste ano.