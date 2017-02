Mega-Sena pode pagar R$ 9 milhões nesta quarta

Hoje (1), a Mega-Sena pode premiar R$ 9 milhões com o Caminhão da Sorte da Caixa. O sorteio do concurso 1.899 será realizado ainda hoje, às 20h, em Maceió (AL), na avenida Dr. Antônio Gouveia, onde está o caminhão. A aposta mínima é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país até às 19h.

Se acertar sozinho os seis números da modalidade, o ganhador tem a possibilidade de investir o prêmio na Poupança da Caixa. O rendimento mensal previsto é de R$ 61 mil. Além disso, o sorteado também poderá contratar alguns dos maiores artistas da atualidade para fazer uma série de 18 shows, com duas horas de duração cada, neste mês de Carnaval.

As apostas também podem ser feitas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone por clientes com acesso ao Internet Banking Caixa. Para isso, é preciso ser maior de 18 anos e ter conta corrente no banco. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio (quarta-feira e sábado), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.