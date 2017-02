Um dia após a eliminação do BBB17, a baiana Gabriela Flor participou, na manhã desta quarta-feira (01), do programa Mais Você, da TV Globo. Durante um café da manhã com Cissa Guimarães e Rafael Cortez - que está no comando do #BBBSemModeração -, ela falou sobre sua participação no reality, comentou as críticas que recebeu na internet e disse que se fosse chamada, não voltaria à casa mais vigiada do país.

"Tenho maturidade para lidar com isso (as críticas), porque muita gente se identifica, mas sei que não vou agradar a todos", disse. “Vivemos em uma sociedade em que o diferente é criticado”, completou.

Questionada sobre o motivo de ter se isolado na casa, ela comentou: “Não estava me sentindo bem. Eu sou muito verdadeira e não preciso fazer nada para agradar a ninguém. Fui me ausentar para poder melhorar e depois voltar para conversar com as pessoas. A ideia de individualismo não existe. Com isso não concordei. Tanto que algumas pessoas vieram me pedir desculpas", explicou ela.

A baiana também falou sobre o resultado do Paredão contra Marcos. "Eu fiquei emocionada, porque é um turbilhão de sentimentos. Foi muito forte para mim, aprendi muito. Mas sair me fez muito bem, estava com saudades de várias coisas", explicou Gabriela Flor, que afirmou no programa que não voltaria ao BBB se tivesse uma repescagem.