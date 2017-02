Criminosos explodem agência bancária e queimam carros em Cachoeira

O município de Cachoeira, localizado no recôncavo baiano, foi alvo de um grupo de criminosos, na noite da última terça-feira (31). Segundo a polícia, ao menos 20 homens cercaram a cidade, explodiram uma agência bancária e queimaram veículos. Apesar da ação truculenta, ninguém foi ferido.

A polícia informou ainda que os bandidos já chegaram atirando e foram até uma unidade do Banco do Brasil, onde aconteceu a explosão. Os criminosos tentaram roubar também uma agência da Caixa, no entanto, um sistema de segurança impediu a ação.

Dois carros foram queimados para atrapalhar a polícia na perseguição: um na ponte Dom Pedro II e outro na BR-101. Até o momento, ninguém foi preso. Não há detalhes sobre a quantia levada.