Lula publica os

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva publicou na sua página no Facebook ontem (31), "Os Seis motivos para anular o processo do triplex do Guarujá".

Segundo os advogados do ex-presidente "foi requerido ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no último dia 26, a anulação do processo referente ao triplex, em virtude de diversos atos que mostram que o juiz de primeira instância responsável pela ação, Sergio Moro, perdeu a imparcialidade para julgar Lula".

Segundo a nota: "A peça jurídica apresentada à Justiça pela Defesa de Lula e de sua esposa, dona Marisa Letícia, explica técnica e detalhadamente os fatos que tornam cabível o pedido de anulação do processo".

Veja abaixo, "os motivos da parcialidade de Sergio Moro", de acordo com os advogados do ex-presidente, no jugamento de Lula:

1 - Condução Coercitiva injustificada

2 - Vazamento de grampo ilegal

3 - Relação íntima com grupo político oposto ao do acusado

4 - Recebimento de denúncia descabida

5 - Má conduta processual

6 - Recusa em aceitar prova pericial