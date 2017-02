Homem é acusado de matar esposa a facadas no George Américo

Na madrugada desta quarta-feira (01), Josenice de Jesus Cunha, 49 anos, foi assassinada com golpes de faca no conjunto George Américo, em Feira de Santana.

O acusado do homicídio é o marido de Josenice, Jackson dos Santo Lima. De acordo com as primeiras informações apuradas, ela foi atingida no tornozelo e no tórax.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia, o crime foi motivado por ciúmes. Jackson teria dado um tapa no rosto de Josenice, que revidou e, em seguida, eles entraram em luta corporal. Ele, então pegou uma faca, atingiu a esposa e fugiu.

Pessoas que estavam na residência do casal no momento do crime, afirmaram que não tentaram conter Jackson, mas não conseguiram.

Josenice morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por necropsia.