O PT baiano agora é refém do PSD?

O lugar de Lúcio Vieira Lima na chapa de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a presidência da Câmara sequer estava garantido. Mesmo assim, o Diário Oficial do governo estadual publica hoje a exoneração de Fernando Torres (PSD), para voltar à Câmara Federal. Seria parte de um acordo de apoio mútuo entre PMDB e PSD envolvendo a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia, diz a imprensa da capital.

É o caso de se questionar, a princípio, o que Rui Costa e seu governo têm a ver com um acordo entre um partido que é seu aliado e um que lhe faz oposição, para destronar Marcelo Nilo da presidência do Legislativo.

Por que ele teria que dar aval a isto, para favorecer um deputado baiano que logo estará acima de tudo empenhado em livrar-se de acusações na operação Lava Jato, e cuja importância relativa em Brasília resulta do poder declinante de um inimigo do PT, o irmão de Lúcio, ex-ministro quase réu, Geddel?

Por outro lado Rodrigo Maia não é o candidato do PT à presidência, já que o partido formalmente declarou apoio ao pedetista André Figueiredo. Assim, a manobra proporcionada pelo decreto de hoje de Rui Costa retira do suplente de Torres, Robinson Almeida (PT) a possibilidade de votar segundo a orientação do partido.

O governador não poderia negar ao PSD esta concessão? Se não pode, sob pena de ser retaliado pelo partido aliado comandado pelo senador Otto Alencar, é um sinal de fraqueza de causar perplexidade. Se pode, mas mesmo assim o fez, então talvez estivesse distraído quando assinou a exoneração.

Bem, como é impossível crer que Rui assinou sem ler, restaria a segunda hipótese, a de não poder resistir à pressão do PSD. Parece-me incrível também.