Fluminense reativa divisões de base e avalia candidatos

Depois de muito tempo sem atividades, as divisões de base do Fluminense reiniciaram os trabalhos. Na tarde de hoje, na Vila Olímpica dos Amadores, foi realizada a primeira bateria de avaliações, onde o clube busca novos talentos para a base, principalmente para o time Sub-20, que a partir do próximo mês de março vai disputar o Campeonato Baiano da categoria.

No primeiro dia de avaliações apareceram aproximadamente 80 garotos com idades entre 16 e 18 para tentarem uma vaga no time Sub-20 do Fluminense, que vai disputar o Campeonato Baiano da categoria, a partir do mês de março. Garotos vindos de cidades como Serrinha, Santo Estevão, Quijingue, Euclides da Cunha, Cachoeira, São Félix e Irará foram em busca do sonho de se tornarem atletas de futebol. “Quando se fala de Fluminense, sempre temos um número expressivo de jovens que buscam ingressar no mundo do futebol. Tivemos muitos garotos de outras cidades e a expectativa nossa é que amanhã tenhamos aqui mais atletas, inclusive de outras cidades, dada a força que o Fluminense tem no futebol baiano, que faz dele uma bela ‘vitrine’ para que sonha em trilhar uma carreira no futebol”, ressaltou Leon Wanderley, diretor das divisões de base do clube.

Por conta da grande quantidade, os garotos foram divididos em seis grupos que jogaram entre si para serem avaliados por uma comissão composta pelo treinador Souza, o auxiliar–técnico Edu Silva, o coordenador Rincón Baiano, além do próprio Leon Wanderley. “Os que forem aprovados retornarão na quinta-feira (2) para uma nova avaliação, onde já participar de uma atividade mais específica com um grupo de jogadores que já forma a nossa base, ou seja, não entraremos ‘zerados’ na competição. Temos uma base com 18 jogadores e queremos completar o grupo que deve ser de 30 atletas, como reza o regulamento do estadual Sub-20”, explicou Leon Wanderley.

O dirigente se mostra otimista com os trabalhos que começam a ser desenvolvidos na base do Fluminense de Feira. “O tempo é curto para montar o grupo, mas temos à frente pessoas com vasta experiência no mundo da bola e que estão encarando este novo desafio de passar para os jovens o que aprenderam nos anos em que estiveram dentro das quatro linhas. Por isso estamos otimistas com este novo trabalho”, declarou Leon Wanderley.

Amanhã uma nova bateria de testes vai acontecer na Vila Olímpica dos Amadores, a partir das 14 horas. Os interessados devem ter idades entre 16 e 18 anos, devem estar com seus documentos, acompanhados dos pais ou responsáveis. Os candidatos devem levar material de treino para avaliação.