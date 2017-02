Com recusa de Robinson Almeida, Fernando Torres retorna ao cargo para votar em Rodrigo Maia na CÃ¢mara

O secretário de Desenvolvimento Urbano da Bahia (SEDUR), o deputado federal Fernando Torres (PSD), foi exonerado do cargo nesta quarta-feira (01) para apoiar o candidato Rodrigo Maia (DEM), na eleição para presidência da Câmara dos Deputados, amanhã (02).

Após a votação, ele reassume o cargo. Fernando foi exonerado, pois o deputado suplente, Robinson Almeida (PT), que ocupa a cadeira desde o dia 23 de janeiro, quando Fernando foi nomeado para a SEDUR, dexidiu apoiar o candidato André Figueiredo (PDT), para a presidência da Câmara.

"Acabou agora a reunião da bancada do PT. Por unanimidade, vamos apoiar o deputado André Figueiredo do PDT pra presidente da Câmara. Parabéns a toda base social e partidária que apoiou essa posição e foi decisiva pra unidade da bancada do PT", publicou Robinson ontem em seu perfil no facebook.

Como Fernando é do PSD, liderado na Bahia por Otto Alencar, teve que retornar à Câmara para fazer jus à aliança entre o partido e Maia.

"Fui consultado se poderia votar em Maia. Disse que minha posição e a do PT é votar em André Figueiredo", disse Robinson, que ficou de fora da votação.