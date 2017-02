Direção do Bahia de Feira começa mal 2017, com escolha do seu técnico

Qualquer que seja a razão da demissão de Jaelson Marcelino, episódio mostra que os dirigentes do Bahia de Feira falharam na escolha do seu treinador

O Bahia de Feira substituiu o seu treinador após o primeiro jogo do clube pelo Estadual 2017, uma derrota para o Vitória da Conquista, domingo, por 1x0. O resultado, em si, é normalíssimo. O Conquista era mesmo favorito nesta partida em que atuou em seus domínios e diante do seu torcedor.

Não é fato inusitado, óbvio, a demissão de um técnico tão prematuramente. No futebol, especialmente na Bahia, tudo é possível e a troca de treinador, mesmo após um primeiro jogo, pode ocorrer - embora pareça um absurdo. Para ser preciso, primeiro jogo oficial. Ele já havia comandado o time em outras duas partidas, amistosas, e perdeu ambas, para Juazeirense e Fluminense de Feira.

Fica a curiosidade: o que teria mesmo motivado a demissão de Jaelson Marcelino. por parte da diretoria do time feirense? Se realmente a causa foram as duas derrotas em amistosos e outra na primera partida valendo pontos, pode se dizer que não houve paciência dos dirigentes com o treinador.

Se não foi insatisfação com os resultados, o que nos resta especular? A imprensa noticia uma entrevista do técnico logo após o jogo em que ele teria feito duras críticas aos seus atletas. Foi aventada a possibilidade de que essa tenha sido esta a razão. O dirigente Tiago Souza não confirma que a entrevista tenha algo a ver com a demissão. E argumenta que o problema é a forma como o time vinha se comportando em campo, desde os treinamentos.

Seja como for, tal episódio depõe não contra o técnico, mas contra a diretoria da Associação Desportiva Bahia de Feira. Mostra que o clube falhou na escolha, lá atrás, tendo que corrigir o equívoco logo no começo da competição. Se o treinador teve influência na formação do elenco, sua saida agora pode refletir diretamente no rendimento futuro da equipe.

Afinal de contas, um novo técnico contratado agora, depois da pré-temporada, de certo, não terá a mesma afinidade que o anterior, com os jogadores. Necessitará de tempo para construir uma relação com os atletas e conhecer o potencial de cada um, o que em futebol demanda tempo, para modificar a filosofia implantada por seu antecessor. Tempo, aliás, curtíssimo, visto que o campeonato é de curta duração.