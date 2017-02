Contribuintes tem até terça para pagar IPVA com 10% de desconto

Os contribuintes tem até a próxima terça-feira (7) para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2017 com 10% de desconto.

O benefício só é aplicado sobre o pagamento em cota única. Os valores e a tabela com o cronograma completo do IPVA podem ser consultados no site da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) . O pagamento pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, utilizando apenas o número do Renavam. Caso os proprietários quitem em cota única no dia do vencimento da primeira das três cotas de parcelamento padrão do imposto, que varia de acordo com o número final da placa do veículo, serão beneficiados com 5% de desconto.