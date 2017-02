Produtores rurais terão nova linha de investimentos do Banco do Brasil

O prefeito José Ronaldo de Carvalho participou, na manhã desta quarta-feira, 01, na agência do Banco do Brasil, na Avenida Getúlio Vargas, do lançamento do Investe Agro, uma linha de investimento que a instituição financeira passa a oferecer aos produtores rurais da região.

De acordo com a superintendência do banco, o Investe Agro visa a transformar Feira de Santana em um grande centro do agronegócio na Bahia, tendo como público/alvo produtores rurais, pessoa física ou jurídica, exceto agricultores familiares, iniciantes e estrangeiros.