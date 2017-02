Jovem de 20 anos morre em troca de tiros com a PM no bairro Morada das Árvores

Na noite de ontem (01), Fabrício de Jesus Silva, conhecido como "Zoi", 20 anos, morreu no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), após ser baelado em uma troca de tiros com policiais, no bairro Morada das Árvores, em Feira de Santana.

Fabrício morava no bairro Queimadinha e, ao ser abrodado por policiais da 65ª Companhia Independente usando uma metralhadora ponto 40, reagiu.

Ele foi socorrido, mas não resistiu. No confronto, a polícia prendeu José Maria Valência dos Santos Júnior, 26 anos. Com eles, a polícia apreendeu, uma pistola Taurus 24/7, calibre ponto 40, dezesseis munições de ponto 40, três carregadores, cerca de três quilos de maconha, uma balança de precisão, dois celulares, uma pulseira de prata, uma mochila e três balaclavas (gorro que cobre o rosto).

O corpo de Fabrício foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por necropsia.